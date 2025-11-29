시사 전체기사

안민지 청주1등치과 실장, 국립암센터발전기금 1000만원 기부

입력:2025-11-29 14:05
공유하기
글자 크기 조정

안민지 청주1등치과 실장이 지난 20일 지역 의료계와 공공의료 발전을 위해 국립암센터발전기금 1000만원을 기부했다. 이번 기부는 암 환자들의 치료 환경 개선과 연구 지원을 위한 용도로 사용될 예정이다.

안 실장은 평소 의료 현장에서 암 치료를 경험한 환자들이 다시 일상으로 돌아가는 과정을 가까이에서 지켜보며, 암 극복 여정에 필요한 지원의 중요성을 꾸준히 느껴왔다. 그는 암이라는 질병 앞에서 많은 이들이 멈춰 서지만, 다시 일상을 향해 한 걸음씩 나아가는 과정에는 기부·연구·돌봄 등이 보이지 않게 작용하고 있다고 밝혔다.
안민지 청주1등치과 실장

안 실장은 “오랫동안 많은 분들이 암이라는 질병 앞에 멈춰 있던 시간에서 다시 일상으로 돌아오는 모습을 지켜보며, 회복을 향해 걸어 나아가는 일이 얼마나 큰 의미를 지니는지 느껴왔다”며 암 치료·연구 지원의 필요성을 강조했다. 이어 “함께 일하며 존경하게 된 원장님의 꾸준한 나눔이 제 마음을 움직였고, 이번 기부 역시 그 마음을 본받고자 시작한 일”이라고 기부 계기를 전했다.

한편, 국립암센터는 기부금을 암 연구, 환자 치료 기반 구축, 의료 환경 개선 등 공익 목적에 사용할 예정이다.

고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
드라마 ‘시그널’ 이문수 폐암 투병 중 별세…향년 76세
“‘그 당’ 왜 찍었어” 논란에…민희진 “이재명 지지해”
역주행하다 람보르기니 ‘꽝’…20대 동승자 사망
기름값 4주 연속 상승…서울 평균 1800원 돌파
부실수사에 청주 장기실종 살해 사건 미제될 뻔…CCTV도 만료
“수고했다” 장교 아들 어깨 두드린 이재용…母 임세령도 현장 참석
“국내 자율주행차 사고 꾸준히 증가…올해엔 9월까지 47건”
10월 전국 청약경쟁률 7.4대 1, 2년 만 최저…서울만 ‘활활’
국민일보 신문구독