드라마 ‘시그널’ 이문수 폐암 투병 중 별세…향년 76세
tvN 드라마 ‘시그널’과 영화 ‘헬로고스트’ 등에 출연한 원로배우 이문수가 폐암 투병 중 별세했다. 향년 76세.
29일 한국연극배우협회 등에 따르면 이문수는 전날 밤 경기 양평군 소재 병원에서 숨을 거뒀다. 2022년 폐암이 발병해 치료를 받아 온 것으로 전해졌다.
서울예술전문대학을 졸업한 고인은 1989년 국립극단에 합류해 ‘시련’ ‘문제적 인간 연산’ ‘세일즈맨의 죽음’ ‘1984’ ‘갈매기’ ‘리어왕’ 등 굵직한 작품에 출연했다.
드라마와 영화에서도 활약했다. 2010년 영화 ‘헬로고스트’와 SBS 드라마 ‘대물’로 대중에 얼굴을 알렸고, 2016년 tvN 드라마 ‘시그널’에서는 선 굵은 연기를 선보였다. 2010년에는 공로를 인정받아 문화체육관광부 장관 표창을 수훈했다.
유족은 부인 윤세숙씨와 아들 이주몽씨, 며느리 이영화씨 등이 있다. 서울 한양대학교병원장례식장 2호실에 빈소가 마련됐다. 발인 12월 1일 오전 8시 20분, 장지 에덴추모공원.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
