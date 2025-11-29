“미국인 안전 최우선”…美, 망명신청 결정 전면중단

도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 제3세계로부터의 이주를 영구히 중단하겠다고 선포한 이후, 미국 이민 당국이 모든 외국인의 망명 신청 결정을 중단하겠다고 밝혔다.

엑스(X·옛 트위터)에 “모든 외국인이 최대한의 심사와 검증을 받을 수 있을 때까지 모든 망명 결정을 중단했다”며 “미국 국민의 안전이 언제나 최우선이다”고 적었다.