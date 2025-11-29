‘리콜 대상’ A320 국내엔 42대 운항…“1시간 업그레이드로 해결”
소프트웨어 오류로 대규모 리콜 사태를 빚은 에어버스 A320 계열 여객기가 국내에는 80대가 운항 중이지만, 결항이나 지연 등은 없을 것으로 예상된다.
29일 국토교통부와 항공업계에 따르면 국내 항공사 가운데 A320 계열 여객기를 운항 중인 곳은 대한항공(18대), 아시아나항공(24대), 에어부산(21대), 에어서울(6대), 에어로케이(9대), 파라타항공(2대) 등 6곳으로 나타났다.
이들은 모두 중형 항공기인 A320-200, A321-200, A321-200 네오 등을 운용 중이다. 이 가운데 절반에 가까운 42대가 이번 리콜 대상인 것으로 나타났다.
항공사별로는 대한항공 10대, 아시아나항공 17대, 에어부산 11대, 에어로케이 3대, 에어서울 1대 등이다. 파라타항공은 리콜 대상 여객기를 보유하고 있지 않다.
리콜 대상 여객기 42대는 모두 조종석에서 소프트웨어 업데이트를 통해 1시간 안에 필요한 조치를 마칠 수 있는 것으로 알려졌다. 국내에 하드웨어 교체까지 필요한 구형 기종은 없는 것으로 알려졌다.
국토부는 에어버스의 A320 리콜 조치 직후 국내 항공사에 관련 조치를 시행하라는 긴급 지시를 내렸다. 에어버스 역시 국내 항공사에 소프트웨어 업데이트 시행을 통지했다.
국내에서는 정부와 항공사들의 신속한 조치로 이번 리콜 사태로 인한 항공기 운항 차질은 없을 것으로 전망된다.
에어버스는 전날 A320 계열 여객기에 ‘급강하를 비롯해 비행 안전에 심각한 이상을 미칠 수 있는 소프트웨어 문제가 있다’며 대규모 리콜 명령을 내렸다. 이는 지난달 발생한 미국 항공사 제트블루 여객기 비상착륙 사건 조사 과정에서 기체 고도를 급격히 떨어뜨릴 우려가 있는 소프트웨어 문제가 발견되면서 내린 조치다.
유럽연합항공안전청(EASA)은 해당 여객기들은 반드시 문제가 된 소프트웨어를 교체하거나 수정해야 한다는 긴급 공문을 각국 항공 당국에 발송했다. 전 세계에서 운항 중인 A320 계열 여객기는 약 1만1300대에 달한다.
김민영 기자 mykim@kmib.co.kr
