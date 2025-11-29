홍콩, ‘수백명 사망’ 아파트 참사에 애도기간 선포
홍콩 당국이 지난 26일 최소 128명이 사망한 아파트 대형 화재 참사에 29일부터 사흘간을 공식 애도 기간으로 선포했다.
홍콩매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 홍콩 북부 타이포의 32층짜리 아파트단지 ‘웡 푹 코트’ 7개 동에서 43시간 동안 이어진 이번 화재와 관련해 당국은 애도 기간을 발표했다.
애도 기간 관공서에는 중국 오성홍기와 홍콩 깃발 조기가 게양된다. 정부가 주최·후원하는 공연 등 각종 기념행사는 연기 또는 취소된다. 홍콩 고위 당국자들은 이날 오전 8시부터 3분간 희생자들을 기리며 묵념했다. 도시 곳곳에 시민들을 위한 조문소를 만들고 조문록을 비치했다. 영국 찰스 3세 국왕도 조문 메시지를 보냈다.
홍콩 당국은 시민들에게 단결을 호소하는 한편 온라인상의 유언비어 등에 단호히 대처하겠다고 경고했다.
홍콩 당국은 전날 오후 8시 15분까지 소방관 1명을 포함해 사망자가 128명이라고 밝혔다. 부상자는 79명, 실종자는 약 200명이며, 수색 작업이 여전히 진행 중이어서 실종자 가운데 사망자가 더 나올 것으로 전망된다.
이번 화재는 1948년 176명이 숨진 창고 화재 이후 77년 만에 최대 인명 피해를 낸 참사다. 홍콩에서는 왜 불길이 단 몇 분 만에 크게 번지고 화재경보는 울리지 않았는지, 공사 과정에 문제는 없었는지 등 각종 의문이 쏟아지고 있다.
당국은 건물 창문과 문을 둘러쌌던 가연성 큰 스티로폼 패널을 주요 원인 중 하나로 보고 있다. 크리스 탕 홍콩특별행정구 보안국장(보안장관)은 “저층 외부 그물망에서 시작된 불이 스티로폼을 타고 빠르게 위로 번져 여러 층에 영향을 미친 것으로 추정된다”고 말했다. 이어 “고온으로 대나무 비계(고층 건설 현장에 설치하는 임시 구조물)와 보호망이 탔고 불에 부서진 대나무가 떨어지며 불길이 다른 층으로 번졌다”고 덧붙였다.
