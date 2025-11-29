다카이치 총리 발언 후폭풍…중국, 일본 여행·공연 줄줄이 중단
중국과 일본 관계가 악화일로다. 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언으로 중국이 일본 여행·유학 자제령을 내린 가운데 중국 항공사들이 일본행 항공편 900여 편을 줄였다고 니혼게이자이신문(닛케이)이 29일 보도했다.
닛케이는 영국 항공 정보 업체 시리움 자료를 분석한 결과를 이처럼 발표했다. 지난 27일 기준으로 중국 항공사가 다음 달에 운항할 예정이었던 일본행 노선 5548편 중 16%인 904편의 운항 중단을 결정했다고 전했다.
닛케이는 운항 중단 편수가 지난 25일 시점에는 268편이었으나 불과 이틀 만에 3배 이상으로 늘었다고 보도했다. 운항 중단 노선은 72개고 좌석 수는 총 15만6000개에 이르는 것으로 분석됐다. 중국과 일본 간 정기 항공편 노선은 모두 172개다.
일본 공항 가운데 가장 큰 타격을 받은 곳은 오사카 간사이공항으로 626편이 줄었다. 이어 나리타공항과 나고야 인근 주부공항이 각 68편, 홋카이도 삿포로 인근 신치토세공항 61편 순으로 운항 중단 편수가 많았다.
도쿄 하네다공항은 중국 항공사가 운항하는 989편 가운데 7편만 줄어 거의 영향을 받지 않았다.
올해 1~10월 일본을 찾은 외국인은 3554만명이었으며, 중국인이 820만명으로 가장 많았다.
일본 가수의 중국 공연 취소도 잇따랐다. 하마사키 아유미는 29일 상하이에서 콘서트를 개최할 예정이었다가 전날 오후 중국 주최사가 불가항력의 요인을 이유로 들어 공연 중지를 발표했다고 NHK가 전했다. 하마사키는 다카이치 총리가 지난 7일 대만 관련 발언을 하기 전인 1일에는 베이징에서 공연을 했었다.
아울러 교도통신은 항저우와 베이징에서 선보일 예정이었던 미소녀 전사 세일러문 뮤지컬도 갑작스럽게 중지됐다고 보도했다.
