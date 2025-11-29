“‘그 당’ 왜 찍었어” 논란에…민희진 “이재명 지지해”
그룹 ‘뉴진스’ 프로듀서인 민희진 전 어도어 대표가 하이브 최고 브랜드 책임자(CBO)로 재직하던 당시 직원들에게 특정 정치관을 강요했다는 주장이 나오자, 민 전 대표는 “오랜 시간 더불어민주당을 지지해왔다”며 의혹을 부인했다.
민 전 대표는 28일 SNS에 “원래부터 민주당 지지자였고 문재인 전 대통령도 직접 뽑았다”며 “2020년 당시 (문재인 정부의) 부동산 정책에 실망해서 한 말이 이렇게 왜곡될 줄은 몰랐다”고 했다.
이어 “제 지인들도 다 아는 사실이지만 성남시장 시절부터 이재명 대통령을 꾸준히 지지해왔다”며 “탄핵 집회에도 참여했고 시위대에 물품을 지속적으로 보냈다”고 했다. 그러면서 “사적인 카톡으로 대체 무슨 프레이밍을 하려는 건지 이해할 수 없다”며 “심지어 2020년은 어도어 설립 전”이라고 강조했다.
민 전 대표는 윤석열 전 대통령 탄핵 촉구 집회 현장에서 촬영한 영상과 시위대 물품 후원 내역, 6·3 대통령 선거일에 촬영한 사진도 공개했다.
그러면서 “하이브가 쟁점과 관련 없는 정치적 프레임을 걸려고 했다”며 “반박을 하고 싶었는데 재판장님께서 관련성이 떨어진다고 제지하셔서 존중하는 의미로 말씀을 안 드린 것”이라고 덧붙였다.
논란은 하이브와의 주주 간 계약 해지 확인 소송 과정에서 불거졌다. 서울중앙지법 민사31부(부장판사 남인수)는 지난 27일 하이브가 민 전 대표를 상대로 제기한 주주 간 계약 해지 확인 소송과 민 전 대표가 제기한 풋옵션 관련 주식매매대금 청구 소송의 변론기일을 열었다.
하이브 변호인 측은 지난해 한 직장인 커뮤니티에 게시된 글을 증거로 제시하면서 민 전 대표가 대표이사 직무를 수행하는 데 있어 결격사유가 존재했다고 주장했다. 하이브 직원으로 추정되는 작성자는 민 전 대표가 2020년 12월쯤 직원들에게 다가오는 선거에서 민주당에 표를 주지 말 것을 권유했다고 주장했다. 민주당 정치인에게 투표한 직원을 불러 혼을 냈다고도 했다.
하이브 측은 민 전 대표가 또 다른 직원과 온라인 메시지를 주고받은 내역도 공개했다. 민 전 대표는 직원에게 “너 민주당 왜 뽑았어” “뽑을 당이 없으면 투표를 하지 말아야지. 나처럼. ㅋㅋㅋ” 등의 메시지를 발송했다.
