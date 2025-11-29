“불 지른다” 아내 집 찾던 60대男, 휘발유 사다 체포
별거 중인 아내의 이사 간 집 주소를 알려주지 않으면 불을 지르겠다고 부동산을 찾아가 협박한 남성이 경찰에 붙잡혔다.
29일 경찰에 따르면 서울 강동경찰서는 60대 남성 A씨를 협박·현주건조물방화예비 혐의로 조사하고 있다.
A씨는 지난 27일 강동구 상일동 한 부동산에서 “이사 간 아내의 집 주소를 알려주지 않으면 휘발유로 불을 지르겠다”고 협박한 혐의를 받는다.
부동산에서 아내의 주소를 알아내지 못한 A씨는 같은 날 오후 1시48분 인근 주유소에서 휘발유를 사던 중 출동한 경찰에 현행범 체포됐다.
A씨는 아내와 이혼을 준비하며 별거 중이었던 것으로 전해졌다.
경찰은 A씨에 대해 구속영장을 신청했다. A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 이날 서울동부지법에서 열린다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
