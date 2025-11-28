삼양1963 팝업스토어 … 핫플 성수동에 상륙
삼양식품이 신제품 ‘삼양1963’ 출시를 기념해 내달 4일까지 서울 성동구 성수동에서 ‘삼양1963 팝업스토어’를 운영한다고 28일 밝혔다.
‘삼양1963 팝업스토어’는 삼양1963을 직접 체험할 수 있는 경험을 제공하고자 프리미엄 라면 바 콘셉트로 꾸며졌다. 팝업스토어 방문객에게는 기념 굿즈로 ‘삼양1963’ 전용 텀블러가 증정되며 SNS 인증 이벤트에 참여하면 ‘삼양1963’ 제품도 제공된다.
‘삼양1963’은 삼양식품의 헤리티지를 현대적으로 재해석한 프리미엄 라면으로 오리지널 라면 레시피를 업그레이드해 우지와 팜유를 최적 비율로 혼합한 골든블렌드 오일을 사용하고 풍부한 감칠맛의 액상스프와 원재료의 식감을 살린 후첨 분말후레이크로 구성됐다. <사진=삼양식품 제공>
