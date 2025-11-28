인천경제청, 삼성바이오로직스 제3캠퍼스 조성 투자계약

유정복 인천시장이 28일 인천시청 접견실에서 열린 삼성바이오로직스 제3캠퍼스 투자계약 체결식에서 기념촬영을 하고 있다. 인천시 제공

인천시는 이번 토지매매계약 체결에 따라 송도 11공구에 차세대 바이오의약을 이끌 앵커 기업을 유치해 바이오산업 초격차 경쟁력을 한층 더 공고히 하게 됐다.