인천경제청, 삼성바이오로직스 제3캠퍼스 조성 투자계약
인천경제자유구역청은 28일 오후 인천시청에서 삼성바이오로직스와 토지매매계약을 체결했다고 밝혔다. 체결식에는 유정복 인천시장, 윤원석 인천경제청장, 존림 삼성바이오로직스 대표이사가 참석했다.
계약 대상은 송도국제도시 11공구 첨단산업클러스터(C) 산업시설용지 1필지(송도동 469번지 외)다. 매각부지 면적은 18만7427㎡, 매매대금은 2487억원이다.
인천시는 이번 토지매매계약 체결에 따라 송도 11공구에 차세대 바이오의약을 이끌 앵커 기업을 유치해 바이오산업 초격차 경쟁력을 한층 더 공고히 하게 됐다.
이번 부지 공급은 시의 ‘글로벌 톱텐시티 도약’ ‘인천 바이오 특화단지 활성화’를 위한 핵심 사업이다. 송도 내 세계 최고 수준의 바이오 클러스터를 조성한다는 목표 하에 사업자 공모 방식으로 추진됐다.
이를 토대로 인천경제청은 지난 2월 사업자 공모에 착수해 6월 우선협상대상자로 삼성바이오로직스를 선정했다. 이어 7월 인천시 투자유치기획위원회 보고를 거쳐 8월부터 우선협상을 진행해 토지매매계약을 체결했다.
삼성바이오로직스는 지난 2011년 4월 설립돼 바이오의약품 위탁 연구개발 및 제조업(CDMO)을 영위하고 있다. 송도 첨단산업클러스터(B·C)에 총 78만ℓ의 생산설비를 갖춘 항체의약품 제조·연구시설(5개동)과 ADC(항체약물접합기술) 기반 바이오의약품 제조·연구시설(1개동)을 조성했다. 지난해에는 매출 4조5000억원을 기록하는 등 과감한 투자와 독보적 성과를 보여주고 있다.
삼성바이오로직스는 현재 항체의약품 분야에서 글로벌 1위 생산능력을 보유한 시장 선도 기업으로 다양한 기술 기반의 추가 사업 확장을 통해 신성장 동력을 확보하고자 이번 토지 매입을 결정했다. 세포·유전자치료제, 항체백신 등 차세대 의약품의 개발, 제조, 상업화가 함께 이뤄지는 혁신 의약품 바이오 빌리지를 구축하겠다는 구상이다.
총사업비는 7조원 규모다. 시설 건립이 완성되는 오는 2034년쯤에는 4000명 이상의 신규 고용이 창출될 것으로 전망하고 있다. 추가로 협력사의 고용과 건설인력 고용규모는 각각 1000명, 5000명에 이를 것으로 예측된다.
유 시장은 “글로벌 경영환경이 급변하는 상황에서도 송도에 제3캠퍼스 조성을 위한 대규모 투자를 결정해 준 삼성바이오로직스에 깊이 감사드린다. 지속적인 사업 확장과 미래산업 육성, 지역사회 공헌을 통해 인천이 글로벌 톱텐시티로 도약하는 데 든든한 주춧돌이 돼 달라”며 “인천시는 기업이 일하기 좋은 도시, 세계가 주목하는 미래 바이오 수도로 도약해 나가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
