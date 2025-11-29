국립극장 ‘송년판소리’, 명창과 함께한 ‘완창판소리’ 40주년 기념

12월 19~20일 달오름극장… 대표 명창 11명과 고수 4명 출연

‘적벽가’ 보유자 송순섭 명창의 소리를 홀로그램으로 구현하기도

지난해 국립극장의 ‘송년판소리’는 국립창극단이 안숙선 명창의 소릿길 인생을 되새기는 자리로 치러졌다. 안 명창 외에 소리꾼 제자 30명, 고수 2명, 연주자 8명이 출연했다. (c)국립극장

40년 동안 총 100명의 창자가 무대에 올랐다. 시대를 대표하는 명창들의 소리와 미학, 각 유파의 소리 철학과 전승 방식, 무대 위에 축적된 변천사까지 만날 수 있는 ‘살아있는 판소리 아카이브’다. 예술적·학술적 가치뿐 아니라 전통예술 보존에 기여한 국립극장의 대표 장기 기획 공연으로서 의미도 크다.