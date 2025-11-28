충남 지역교권보호위원회 절반 이상은 교사 위원 ‘0’

28일 충남교사노조에 따르면 노조가 이지윤 충남도의회 의원실이 제공한 ‘지역교권보호위원회 운영 자료’ 및 ‘지역교권보호위원회 연수 현황’을 분석한 결과 도내 14개 지자체(논산·계룡 공동운영) 가운데

공주 보령 아산 서산 당진 금산 부여 태안 등 8개 시·군은 지역교권보호위원회에 교사 위원이 없었다.

소위원회 기준으로는 전체 31개 가운데 16개 소위원회(51.6%)가 교사 위원이 없는 상태다.

충남교사노조 관계자는 “교권 침해의 사실관계와 학교 현장의 맥락을 가장 잘 이해하는 교사의 의견이 구조적으로 배제되고 있는 것”이라며 “

교권보호위원의 전문성을 확보하기 위한 노력 역시 미흡한 것으로 파악됐다. 지난해

충남도교육청이 주관한 지역교권보호위원회 연수에서 위원들의 참여율은 보령 33.3%, 논산·계룡 33.3%, 청양 30%, 서천은 8.3%에 불과했다.

올해에도 논산·계룡 16.33%, 청양 18%, 서천 33.3%에 그쳤다.

최재영 충남교사노조 위원장은 “교권보호위원회는 교사들이 안전하게 교육활동을 이어가기 위한 핵심적 장치지만, 일부 지역은 교사 위원이 단 한 명도 없고 연수조차 제대로 이뤄지지 않고 있다”며 “도교육청은 교사위원 확대, 연수 의무화, 지역 간 편차 해소 등 교권보호위원회 운영 전반을 즉시 전면 재정비해야 한다”고 촉구했다.