투위시 ‘투위서 1기’ 서포터즈 모집
메클라우즈가 운영하는 실시간 VR 여행 매칭 플랫폼 ‘투위시(Towish)’가 현장 미션을 수행하며 콘텐츠 포트폴리오를 만들 수 있는 참여형 앰배서더 프로그램 ‘투위서(Towiser)’ 1기를 모집한다.
투위시는 VR 카메라와 스마트폰을 활용해 전 세계 사용자를 실시간으로 연결하는 글로벌 여행 매칭 서비스다. 사용자는 VR 헤드셋 또는 스마트폰을 통해 투위서가 촬영하는 현장을 실시간으로 보며, 음성·채팅으로 직접 지시할 수 있다. AI 기반 실시간 번역 기능을 통해 언어 장벽 없이 소통할 수 있으며, 모든 영상은 클라우드에 저장돼 언제든 다운로드 가능하다.
투위서는 개인 소원 미션, 지역 상생, 공익 캠페인 등 다양한 주제의 미션을 선택해 현장에서 수행하고, 숏폼 영상·블로그 후기·라이브 방송 형태로 기록한다. 투위시는 참여자가 결과물을 체계적으로 정리할 수 있도록 미션 카드, 원고 템플릿, 촬영 샷리스트 등 제작 지원 자료를 제공할 예정이다.
참여자에게는 투위서 PASS(회원증/디지털 배지), 활동 수료증, 활동내역서(포트폴리오용)가 제공되며, 우수 활동자는 투위시 공식 채널 소개 및 향후 프로젝트형 활동 기회로 확장될 수 있다. 특히 대학생·청년층에게는 실전 경험과 사회적 의미를 동시에 얻을 수 있는 기회로 주목받고 있다.
투위시 운영팀 관계자는 “투위서 프로그램은 현장에서 돌아가는 ‘사람 기반 서비스’를 증명하는 동시에, 참여자에게는 콘텐츠 경험과 사회적 의미를 제공하는 커뮤니티”라고 밝혔다.
투위시는 투위서 모집과 함께 시민들의 소원 미션 사연도 접수 받고 있다. 요청을 투위서가 현장에서 수행하고, 그 과정을 라이브 중계하거나 영상과 사진으로 기록해 의뢰자에게 전달한다.
투위시를 운영하는 메클라우즈는 IT 서비스를 활용한 뉴미디어 플랫폼 구축 전문 기업으로, 실감미디어 기반의 영상 콘텐츠 제작과 함께 글로벌 IT 생태계 확장을 추진하고 있다.
메클라우즈 관계자는 “실시간 아바타 서비스와 관련해 국내 특허 2건, 국제 PCT 1건을 보유하고 있으며, 글로벌 콘텐츠 및 IT 파트너와 협업을 추진하고 있다”면서 “현재 투위시는 AI 맞춤 정보 기능, 글로벌 번역, 방송방 개설(1~50명), 콘텐츠 저장 및 공유 등 다양한 기능을 지원하며, 지속적으로 기술 고도화를 진행하고 있다”고 밝혔다.
투위시(Towish), 투위서(Towiser) 1기 프로그램 및 소원 미션 사연 접수에 대한 자세한 내용은 포털에서 ‘투위시 서포터즈’ ‘투위서 모집’ ‘Towish’ ‘Towiser’로 검색하면 확인할 수 있다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
