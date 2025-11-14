[속보] 특검, ‘양평 특혜’ 의혹 김건희 오빠 김진우 구속영장 청구
양평 공흥지구 개발 특혜 의혹 사건을 수사 중인 김건희 특별검사팀이 14일 김건희 여사의 오빠 김진우씨를 상대로 구속영장을 청구했다.
특검팀은 이날 오후 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반, 업무상 횡령, 업무상 배임, 증거인멸 혐의 등을 받는 김씨에 대해 구속영장을 청구했다고 밝혔다. 김씨는 2011~2016년 경기 양평군 공흥지구 일대 아파트 사업의 개발부담금을 부당하게 부담하지 않는 등 특혜 의혹을 받는 개발 사업 시행사 ‘이에스아이엔디(ESI&D)’의 실소유주로 지목됐다.
김 여사의 모친 최은순씨와 김씨는 이 사건의 핵심 피의자다. ESI&D 측은 당시 공흥지구에 350세대 규모 아파트를 짓는 사업을 통해 800억원 상당의 매출을 올렸음에도 공사비를 많이 쓴 것처럼 꾸민 자료를 제출해 개발부담금을 축소하려 한 혐의를 받는다.
당시 양평군은 ESI&D 측이 제출한 자료에 따라 2016년 11월 17억4800여만원을 부과했다. 그러나 ESI&D 측이 2차례 이의신청을 하자 이듬해 6월 개발부담금을 0원으로 삭감해 특혜 논란이 일었다.
김씨는 김 여사가 인사 등 청탁의 대가로 받은 금품들을 숨겨 줬다는 혐의도 받는다. 특검은 지난 7월 김씨와 그의 장모 집에 대한 압수수색을 벌이는 과정에서 김 여사에게 전달된 것으로 보이는 당선 축하카드와 현직 경찰 간부들의 이력이 편철된 명단을 발견했다. 그러나 이후 특검이 법원에서 영장을 다시 발부 받아 재수색에 나섰을 땐 카드와 명단이 사라진 상태였다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
