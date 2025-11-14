‘국대출신’ 양효진, 2026 정규투어 시드전 수석…정회원 입회 3개월만의 쾌거

한아름과 최예본 각각 2, 3위

KLPGA 2026 정규투어 시드순위전 수석 합격한 양효진. KLPGA

양효진은 “예상치 못했는데 수석을 차지하게 되어 정말 기쁘다”며 “부모님께 가장 감사하고, 항상 믿어 주시고 응원해 주시는 많은 분들이 떠오르는데, 그 분들을 기쁘게 해 드린 것 같아 정말 기분 좋다”고 소감을 밝혔다.

KLPGA 2026 정규투어 시드순위전 톱5. KLPGA