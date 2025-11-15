의젓한데 눈치도 ‘만랩’…복지센터 모범견 덕순이의 비밀 [개st하우스]

개st하우스는 위기의 동물이 가족을 찾을 때까지 함께하는 유기동물 기획 취재입니다. 사연 속 동물에게 도움을 주고 싶다면 유튜브 '개st하우스'를 구독해주세요.

-서울시립 동물복지지원센터 김채연 주무관

손바닥만 한 강아지에서 14㎏ 성견으로…장기 투숙견 덕순이



사연 알려지자…장기 입소견들 찾아온 인연





■ 동대문센터의 모범견, 덕순이의 가족을 모집합니다

- 2살 황구

- 중성화 암컷, 13.5㎏.

- 청력 소실, 보호자와 수신호로 교감함. 잔짖음이 전혀 없음

- 성격이 온순하고 다른 동물과 잘 지냄. 애교 많음

- 앉아, 엎드려, 손 등 기초교육 완료. 배변패드 사용 잘함



☎️입양을 희망하는 분은 서울시립 동물복지지원센터 동대문으로 문의해주세요

➡️ 02-921-2415



■덕순이는 개st하우스에 출연한 167번째 견공입니다(117마리 입양 완료)

-입양자에게는 반려동물 사료 브랜드 로얄캐닌이 동물의 나이, 크기, 생활습관에 맞는 ‘영양 맞춤사료’ 1년치(12포)를 후원합니다.



