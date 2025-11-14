인천폴리텍대, 여성재취업과정 수료식…경단녀 23명 새출발

여성 재취업과정 수료식. 인천폴리텍대 제공

이번 과정은 경력단절여성 대상 2개월간 무료(국비)로 운영된 직업훈련 프로그램으로 ▲정원 디자인 ▲식물관리 ▲조경실습 ▲정원기획 등 가든 플래너로 성장하기 위한 실무중심의 체계적인 교육이 제공됐다.

교육생들은 캠퍼스 내 소규모 정원을 직접 조성하며 정원 설계 도구 활용, 조경 시공 실습 등 다양한 프로젝트를 수행해 기초실무 역량을 갖췄다.

최민환 학장직무대리는 “가든플래너를 목표로 2개월간 열정적으로 참여한 여러분께 진심으로 축하의 말씀을 드린다”며 “새로운 도전에 나선 여러분의 꿈을 응원하겠다”고 말했다.

는 올 한해 개설과정 점검을 통해 2026년도에도 여성 친화 직종 프로그램 개설 및 지역맞춤형 직업훈련을 더욱 확대할 예정이다.

한편,

2026학년도 신입생을 모집 중에 있다. 자세한 내용은 대학 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.