30명 규모 신생 스튜디오의 도전… ‘게이트 오브 게이츠’가 그리는 전략 디펜스
“지스타 현장에서 ‘게임 즐겁게 했다’는 말씀 들으면 기분이 제일 좋아요. 그런 게임을 만들고 싶습니다.”
박찬혁 리트레일 기획팀장은 14일 부산 벡스코 지스타 현장에서 진행한 전략 디펜스 신작 ‘게이트 오브 게이츠’ 미디어 공동 인터뷰에서 “가능하면 빨리 게임을 출시하고 싶다”면서 이같이 말했다.
이 작품은 웹젠이 퍼블리싱하는 포스트 아포칼립스 세계관 기반의 전략 디펜스 게임이다. ‘짧고 빠른 육성’과 ‘로그라이크식 덱 빌딩’이 다른 게임과의 차별점이라고 개발진은 강조한다. 반복 플레이의 피로도를 줄이기 위해 전투 스킵, 단기 육성, 빠른 순환 구조를 채택한 것이 특징이다.
기획을 맡은 박 팀장은 “현재 버전은 1년차 개발 빌드로, 유저 피드백을 적극 반영해 최종 론칭에서는 일부 구조가 달라질 수 있다”면서 “로그라이크를 추구하며 덱 조합의 재미를 지키는 것이 개발의 최우선 가치”라고 강조했다.
게임 내 피로도와 반복 과정을 최소화하기 위한 여러 편의성도 고려 중이다. 박 팀장은 “게이머 입장에서 반복 콘텐츠의 부담을 잘 알고 있다”며 “일일 과제나 중·후반 플레이의 소모도를 줄이고 빠르게 진행할 수 있는 시스템을 준비하고 있다”고 말했다.
과금 모델은 아직 결정되지 않았다. 그는 “몇몇 콘텐츠가 BM이 될 수 있지만 결제를 하지 않으면 게임을 즐기기 어려운 구조는 지양한다”며 “필수 요소는 기본적으로 제공한다는 방향성”이라고 전했다.
세계관은 ‘차원의 포탈(게이트)’이 열리고 크리처가 등장하며 문명이 붕괴된 이후를 다룬다. 단순 전쟁물보다는 인물 간 관계·사건 중심 서사에 비중을 뒀다. 박 팀장은 “기존 게임보다 무겁지만, 캐릭터의 관계와 상황을 따라가는 재미를 살리고 싶다”고 말했다.
정명근 아트 디렉터(AD)는 디펜스 장르 특성상 실시간 컨트롤 편의성 확보를 중요하게 보고 있다면서도 핵심 품질을 해치지 않기 위해 균형점을 찾고 있다고 말했다. 정 AD는 “스킬 연출과 리소스를 현실적으로 타협해야 했지만 게임 감성이나 아트 품질은 포기하지 않는 것을 원칙으로 개발하고 있다”고 전했다. 캐릭터는 전투복뿐 아니라 각자의 성격에 맞춘 일상복 등 다양한 코스튬을 지원할 예정이다.
개발 과정에서 힐러 캐릭터도 검토했으나 현재 빌드에서는 속도감과 긴박감을 저해해 제외했다. 다만 “전투 템포가 바뀌면 다시 넣을 수 있다”고 박 팀장은 여지를 남겼다. 출시 시점에는 약 30종 캐릭터 확보를 목표로 하고 있다.
리트레일은 약 30명 규모의 신생 개발사다. 박 팀장은 “전문성과 경험이 있는 인력이 모여 있고 군사물·전략 장르를 좋아하는 개발자가 특히 많다”며 “좋은 게임을 다양한 플랫폼으로 제공하는 것이 목표”라고 밝혔다. PC 포함 멀티 플랫폼 가능성도 열어두었다.
메인 스테이지 난이도는 스토리 중심으로 부담을 낮추되 조합·육성 구간에서는 점진적 난이도 상승을 고려하고 있다. 그는 “개발진 내부 기준으로 난이도를 맞추면 이용자에게 과도하게 어렵게 느껴질 수 있다”며 “친절한 난이도 설계에 공을 들이고 있다”고 말했다.
박 팀장은 인터뷰를 마무리하며 “가능한 빨리 완성도 높은 작품을 선보이고, 오래 사랑받는 게임을 만들겠다”고 포부를 전했다.
부산=이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
