정청래 “마재윤 지금 어디서 뭐 하고 있나”
정청래 더불어민주당 대표가 프로게이머의 열악한 처우에 대해 언급하는 과정에서 승부조작 사건으로 실형을 선고받은 마재윤을 세계적인 프로게이머로 언급해 논란이다.
정 대표는 14일 오후 게임 전시회 ‘지스타 2025’가 열리고 있는 부산 벡스코의 한 회의장에서 세계적인 명성을 날렸던 프로게이머로 임요환, 이윤열, 홍진호, 박성준과 함께 마재윤을 거론하며 “너무 생각이 난다. 이 선수들 지금 어디 가서 뭘 하고 있는지… 제도권 내에서 (e스포츠가) 자리 잡지 못한 현실을 제가 잘 알고 있다”고 말했다.
마재윤은 2010년 승부조작 사건의 핵심 인물로 지목되며 e스포츠계에 큰 충격을 준 인물이다. 그는 브로커와 사전에 승부를 조작하고 금품을 수수한 혐의로 적발돼 검찰 수사를 받았고 법원에서 징역형의 집행유예와 사회봉사 명령을 선고받았다. 한국e스포츠협회는 곧장 영구 제명 조치를 내렸고 소속 팀도 계약을 해지했다.
이 사건으로 인해 스타크래프트 프로리그가 쇠퇴기에 접어들 정도로 세간에 적잖은 파장을 일으켰다.
정 대표는 국회 내 e스포츠 모임을 만들고 국회도서관에서 국회 최초 스타크래프트 대회를 개최한 일화를 소개하는 과정에서 이러한 발언을 한 것으로 전해진다. 정 대표는 서지수, 이윤열, 임요환 등과 시범 경기를 치렀던 경험을 언급하며 과거 세계적 스타들이 제도권 안에서 안정적으로 활동하지 못한 현실에 대한 아쉬움을 표했다.
정 대표는 “2002년 기준 게임 산업 수입이 드라마, 영화, 음반의 4배라는 통계를 보고 충격을 받았다”며 “현재 K한류 중 약 63%를 게임 산업이 차지한다”고 말했다.
그러면서 “게임 산업 종사자들이 어깨 펴고 활동할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 덧붙였다.
부산=이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
