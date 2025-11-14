시사 전체기사

정청래 “마재윤 지금 어디서 뭐 하고 있나”

입력:2025-11-14 15:51
수정:2025-11-14 16:05
공유하기
글자 크기 조정
정 대표가 14일 오후 게임 전시회 ‘지스타 2025’가 열리고 있는 부산 벡스코의 한 회의장에서 발언하고 있다. 게임기자단


정청래 더불어민주당 대표가 프로게이머의 열악한 처우에 대해 언급하는 과정에서 승부조작 사건으로 실형을 선고받은 마재윤을 세계적인 프로게이머로 언급해 논란이다.

정 대표는 14일 오후 게임 전시회 ‘지스타 2025’가 열리고 있는 부산 벡스코의 한 회의장에서 세계적인 명성을 날렸던 프로게이머로 임요환, 이윤열, 홍진호, 박성준과 함께 마재윤을 거론하며 “너무 생각이 난다. 이 선수들 지금 어디 가서 뭘 하고 있는지… 제도권 내에서 (e스포츠가) 자리 잡지 못한 현실을 제가 잘 알고 있다”고 말했다.

마재윤은 2010년 승부조작 사건의 핵심 인물로 지목되며 e스포츠계에 큰 충격을 준 인물이다. 그는 브로커와 사전에 승부를 조작하고 금품을 수수한 혐의로 적발돼 검찰 수사를 받았고 법원에서 징역형의 집행유예와 사회봉사 명령을 선고받았다. 한국e스포츠협회는 곧장 영구 제명 조치를 내렸고 소속 팀도 계약을 해지했다.

이 사건으로 인해 스타크래프트 프로리그가 쇠퇴기에 접어들 정도로 세간에 적잖은 파장을 일으켰다.

정 대표는 국회 내 e스포츠 모임을 만들고 국회도서관에서 국회 최초 스타크래프트 대회를 개최한 일화를 소개하는 과정에서 이러한 발언을 한 것으로 전해진다. 정 대표는 서지수, 이윤열, 임요환 등과 시범 경기를 치렀던 경험을 언급하며 과거 세계적 스타들이 제도권 안에서 안정적으로 활동하지 못한 현실에 대한 아쉬움을 표했다.

정 대표는 “2002년 기준 게임 산업 수입이 드라마, 영화, 음반의 4배라는 통계를 보고 충격을 받았다”며 “현재 K한류 중 약 63%를 게임 산업이 차지한다”고 말했다.

그러면서 “게임 산업 종사자들이 어깨 펴고 활동할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 덧붙였다.

부산=이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
딸 결혼식 잊게 한 ‘양자역학’…최민희 “이해하려 하면 안돼”
숨진 쿠팡 기사 ‘휴무’ 요청에 “원하는 대로 하려면 이직하셔야”
“호신용” 수능 고사장 운동장에 도검 놔둔 삼수생 긴급체포
“맞벌이는 어쩌라고” 새벽배송 금지 논란에 워킹맘 국민청원 등장
‘퇴임’ 노만석 檢 총장 대행 “검찰청 폐지 몰두, 답답한 상황”
백악관 “한국산 車·목재 관세 15%로 인하 계획…제약은 최대 15%”
칸트 지문에 긴장하고 ‘범 내려온다’ 문항서 당황하고
이창용 ‘방향 전환’에 놀란 시장… “금리 인하 사실상 끝났다”
국민일보 신문구독