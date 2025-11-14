KPGT- JP Lifestyle, 말레이시아에서 KPGA 제1회 JP Lifestyle 윈터투어 개최
㈜한국프로골프투어(대표이사 김원섭·이하 KPGT)와 JP Lifestyle(공동대표 장수태)이 ‘KPGA 제1회 JP Lifestyle 윈터투어’ 개최 협약을 체결했다.
14일 경기 성남 소재 KPGA 빌딩 10층에서 진행된 조인식에는 이준우 KPGA 사무처장, 장수태 JP Lifestyle 공동대표가 참석해 상호 신뢰를 바탕으로 한 협력을 약속했다.
‘KPGA 제1회 JP Lifestyle 윈터투어’는 1개 대회로 진행되며 총상금 1억 원 규모다. 대회 장소는 말레이시아 쿠알라룸푸르 소재 마인즈 골프&리조트다. 윈터투어가 말레이시아에서 열리는 것은 이번이 처음이다.
‘KPGA 제1회 JP Lifestyle 윈터투어’는 내년 1월 21일부터 25일까지 진행된다. 예선은 21일, 22일, 23일 열리며 경기 방식은 1라운드 18홀 스트로크 플레이다. 본선은 1월 24일부터 25일까지 2라운드 36홀 스트로크 플레이로 펼쳐진다.
장수태 JP Lifestyle 공동대표는 “KPGA 제1회 JP Lifestyle 윈터투어’를 통해 한국 골프산업 발전에 보다 의미 있는 기여를 하게 되어 기쁘게 생각한다”며 “2027년부터는 2개 대회 이상 개최할 예정이고 시니어 윈터투어 신설도 구상 중이다. 한국 골프의 국제 경쟁력 강화와 선수 육성에 지속적으로 기여할 것”이라고 밝혔다.
이준우 KPGA 사무처장은 “윈터투어 개최를 위해 힘써 주신 JP Lifestyle 여러분께 고마움을 전한다. 성공적으로 운영될 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 이야기했다.
JP Lifestyle은 말레이시아를 거점으로 골프·여행·문화·라이프스타일 전반에 걸친 프리미엄 서비스를 제공하는 전문 기업이다. 한국 시장 내 공식 골프 에이전시로서 KPGA 동계훈련 및 골프투어 운영을 비롯해 숙박·F&B·웰니스 등 종합적인 라이프스타일 비즈니스를 전개하고 있다. 또한 JP Lifestyle은 “Korean Premium Lifestyle in Malaysia”를 비전으로 한국과 말레이시아를 연결하는 대표 브랜드로 성장하고 있다.
한편 KPGT는 ‘KPGA 제1회 JP Lifestyle 윈터투어’ 외에도 2026년 2월 태국 방콕에 위치한 피닉스 골드 방콕 골프클럽에서 ‘2026 KPGA My 문영 윈터투어’를 개최할 예정이다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사