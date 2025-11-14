SPC삼립 또 사망 사고…노동부 “실효성 있는 대책 내놔라”
잇따른 산업재해가 발생했던 SPC삼립에서 지난달 6일 연속 야간근무를 하던 60대 생산직 노동자가 숨진 사실이 뒤늦게 알려지면서 고용노동부가 대책 점검에 나섰다.
14일 고용노동부에 따르면 류현철 노동부 산업안전보건본부장은 이날 오전 김범수 SPC삼립 대표이사와 면담을 갖고 교대제 개편 현황과 향후 개선 계획을 직접 보고받았다. 류 본부장은 “SPC에서 사망사고가 반복되는 데에 깊은 유감을 표한다”며 “교대제 개편 이후 노동강도 변화와 건강 영향에 대한 면밀한 진단을 토대로 실효성 있는 대책을 다시 수립해 보고하라”고 지시했다.
직업환경의학 전문의이기도 한 류 본부장은 연속적 야간노동의 건강 위험성과 국내외 연구 결과를 언급하며 “노동자의 생명·안전에 실질적으로 기여하는 환경 조성이 최우선”이라며 “노동부도 관련 사항을 집중 모니터링하겠다”고 밝혔다.
민주노총 전국화학섬유식품산업노동조합에 따르면 지난달 4일 SPC삼립 시화공장에서 근무하던 60대 노동자 A씨는 6일 연속 야간근무를 마친 뒤 자택에서 숨진 채 발견됐다. 노조는 장시간 야간노동 이후 발생한 점을 들어 과로사 가능성을 제기하고 있다. 앞서 지난 5월에도 같은 공장에서 50대 여성 노동자가 크림빵 생산라인 컨베이어에 끼여 사망한 바 있다.
이번 사망 사고는 특히 이재명 대통령이 지난 7월 시화공장을 직접 방문해 반복된 산재를 질타하고 야간노동 구조 개선을 지시한 지 불과 두 달여 만에 재발한 것이다. 노조는 13일 기자회견에서 “SPC가 대통령 방문 이후 노동시간을 줄이는 것처럼 시늉만 하고 근무일수를 주 6일로 늘려 노동조건을 오히려 후퇴시켰다”고 말했다.
SPC삼립 관계자는 “시화공장은 지난 9월부터 3교대제로 전환해 평균 근무시간이 주 52시간에서 42시간 수준으로 감소했다”며 “주 6일 근무는 인력 충원 과정에서 발생한 과도기적 조치로, 추가 채용을 통해 조속히 주 5일제로 복귀할 계획”이라고 밝혔다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사