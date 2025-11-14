유해란, 더 안니카 드리븐 첫날 6언더 선두…시즌 2승 향해 순항

유해란. AP연합뉴스

유해란은 14일(한국시간) 미국 플로리다주 벨에어의 펠리컨GC(파70·6349야드)에서 열린 LPGA투어

1라운드에서 보기는 1개로 막고 버디 7개를 골라 잡아 6언더파 64타를 쳤다.

지난해 이 대회 우승자인 세계랭킹 2위 넬리 코다(미국)는 공동 54위로 1라운드를 마쳤다.