수소 전문기업 FCI, 포항에 수소연료전지 공장 착공
경북 포항시는 수소 전문기업 FCI가 14일 포항블루밸리 국가산업단지에서 ‘수소연료전지 생산시설 제1공장’ 착공식을 했다고 밝혔다. 포항에 수소연료전지 생산 공장이 들어서는 것은 이번이 처음이다.
이날 행사에는 이강덕 포항시장, 김일만 포항시의회 의장, 배영호 포항테크노파크 원장, 김헌덕 포항소재산업진흥원 원장, 해외투자사 및 파트너사 경영진 등 50여명이 참석했다.
FCI 포항 제1공장은 2021년 포항시와의 고체산화물 연료전지(SOFC) 업무협약을 기반으로 추진됐다. 4만8556㎡ 규모의 부지에 연간 25㎿ 생산능력을 갖춘 제조 라인을 단계적으로 구축한다.
이를 통해 수소연료전지 스택, 핵심부품, 수전해 시스템 생산에 이르는 통합 공급 체계를 마련해 국내외 시장 대응력을 높일 계획이다.
특히 소형 고체산화물 전해조(SOE) 개발, 240㎾급 대형 모델 상용화 등 기술 고도화를 추진한다.
FCI 제1공장이 완공·가동되면 원료–부품–완제품까지 이어지는 수소산업 밸류체인이 구축된다. 또 신규 일자리 창출과 연구기관·대학·기업 간 협력 강화를 통한 지역 혁신 생태계 구축에도 기여할 것으로 보인다.
시는 이번 FCI 착공을 계기로 수소특화단지 내 협약 기업들의 입주가 본격화돼 지역 내 수소산업 밸류체인 완성이 한층 앞당겨질 것으로 내다보고 있다.
이강덕 포항시장은 “FCI의 포항 투자는 수소경제 중심도시로 도약하기 위한 결정적 계기”라며 “탄소중립 시대를 선도하는 에너지 기반을 구축할 것”이라고 말했다.
이태원 FCI 대표는 “포항 제1공장은 대형 연료전지 상용화와 글로벌 수출의 핵심 거점이 될 것”이라고 밝혔다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사