2000억원대 폰지사기 일당 69명 검거…가수 앞세워 범행

폰지사기 조직이 연 전국 세미나. 인천경찰청 제공

혐의로

조직 운영자인 A씨(43)와 B씨(44) 등 2명을 구속하고 가수 C씨(54) 등

67명을 불구속 입건해 검찰에 송치했다고 14일 밝혔다.

피해자들은 A씨 등의 말을 믿고 적게는 100만원부터 많게는 10억원이 넘는 돈을 투자했다. 피해자 대부분은 고령자들로 투자에 대한 지식 및 인식이 부족해 A씨 등의 말을 맹목적으로 신뢰한 채 투자를 결정했다. 일부 피해자는 지인에게 차입한 돈, 암 치료비, 주거지 재개발보상금 등을 투자했다가 생계에 위협까지 받고 있는 상태다.

경찰은 A씨 등이 운영한 사무실, 주거지에 대한 압수수색과 범행에 이용한 22개의 계좌 거래내역 약 4만건을 면밀히 분석하고 추적, 93억8000만원에 달하는 범죄수익금을 추징보전 신청하는 등 피해회복을 위해 노력하고 있다.