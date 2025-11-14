네오위즈 ‘산나비 외전: 귀신 씌인 날’ 27일 출시
트레일러 공개
네오위즈가 ‘산나비 외전: 귀신 씌인 날’의 신규 트레일러를 공개했다. 정식 출시일은 오는 27일이다.
산나비 외전: 귀신 씌인 날은 본편 ‘산나비’의 인기 캐릭터 ‘송 소령’이 한양 외곽의 로봇 폐기장에서 벌어지는 미스터리 사건을 파헤치는 내용을 다룬다.
앞서 본편은 조선 사이버펑크라는 독특한 세계관과 화려한 액션, 감동적인 내러티브로 세계적인 이목을 끈 바 있다.
트레일러에는 긴장감 넘치는 분위기 속 샷건을 사용하며 공중 액션을 선보이는 송 소령의 화려한 전투씬이 중점적으로 담겼다. 앞으로 전투가 펼쳐질 것을 암시하는 장면에 이어 오는 27일 정식 출시 일정을 알리며 영상은 마무리된다.
해당 콘텐츠는 27일 무료 DLC로 공개할 예정이다.
산나비 외전: 귀신 씌인 날은 현재 부산 벡스코에서 진행 중인 ‘지스타 2025’에 단독 부스로 참가하고 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사