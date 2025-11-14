도성훈 인천시교육감, 지구헌장 사무총장과 세계시민교육 등 논의
인천시교육청은 도성훈 인천시교육감이 지난 13일 미리안 빌렐라 지구헌장 사무국 사무총장과 만나 인천형 세계시민교육과 평화교육의 확장 방안을 논의하고 기관 간 협력 체계를 강화하기로 뜻을 모았다고 14일 밝혔다.
시교육청은 지난 2015년 세계교육포럼과 인천선언 이후 지역 기반의 세계시민교육 및 평화교육을 추진해 왔다. 난정평화교육원, 동아시아국제교육원 등 교육기관을 설립하고 인천세계시민학교 운영 등 85% 이상의 학교에서 세계시민교육을 실현하고 있다.
도 교육감은 읽걷쓰 교육의 세계화를 추진하기 위해 지속가능교육, 세계시민교육과 ‘앎을 삶으로’ 실천하는 읽걷쓰 교육의 연계 방안을 모색하고자 빌렐라 지구헌장 사무총장과 심도 있는 논의를 진행했다.
미리안 빌렐라 사무총장은 시교육청이 지구헌장 결의안 실현과 UN 지속가능발전 보고 기여 교사·학생들의 ESD for 2030 연계활동 참여에 함께 협력할 것을 제안했다.
도 교육감은 “인천시교육청은 미래 환경 문제 해결에 앞장서는 세계시민 양성을 위해 에코피스교육을 강화하고 있다”며 “지구헌장 사무국과 협력해 인간다움을 존중하고 문제 해결 역량을 갖춘 글로컬 인재를 키워가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
