만취 난동 부리며 경찰 폭행…40대 현행범 체포
만취 상태에서 난동을 부리다 출동한 경찰관을 폭행한 40대가 경찰에 현행범으로 체포됐다.
전북 군산경찰서는 공무집행방해 혐의로 A씨(40대)를 현행범으로 체포해 조사하고 있다고 14일 밝혔다.
A씨는 전날 오전 2시40분쯤 군산시 옥도면 야미도의 한 슈퍼마켓 앞에서 만취 상태로 경찰관의 어깨를 밀치는 등 업무를 방해한 혐의를 받는다.
경찰은 “술 취한 사람이 슈퍼 앞에서 난동을 부리고 있다”는 신고를 받고 현장에 출동했으며, A씨가 제지하는 과정에서 플라스틱 의자와 불판을 던지는 등 난동을 부린 것으로 파악됐다.
경찰 조사에서 A씨는 “술에 취해 있어 당시 상황을 기억하지 못한다”는 진술한 것으로 알려졌다.
경찰은 A씨를 불구속 상태로 조사한 뒤 검찰에 송치할 예정이다.
