시사 전체기사

필리핀 범죄조직 가담해 중고거래 사기…한국인 2명 검거

입력:2025-11-14 12:07
수정:2025-11-14 12:57
공유하기
글자 크기 조정
국민일보DB

필리핀 현지 범죄조직에 가담해 중고거래 사기로 수천만원을 가로챈 한국인 2명이 경찰에 검거됐다.

광주 북부경찰서는 사기 등 혐의로 A씨(20대·여)를 구속하고 B씨(20대·여)를 불구속 입건해 조사하고 있다고 14일 밝혔다.

A씨 등은 7월부터 8월까지 필리핀을 기반으로 한 범죄조직에 가담해 중고거래 플랫폼에 의류·공구 등 생활용품을 판매하는 것처럼 허위 게시글을 올려 170여명으로부터 6000여만원을 가로챈 혐의를 받는다.

조사 결과 이들은 ‘택배 거래만 한다’며 대포통장으로 대금을 받은 뒤 물건을 보내지 않고 연락을 끊는 방식으로 범행한 것으로 드러났다. 조직 내부에서는 허위 게시글 작성, 대포통장 확보, 자금 관리 등 역할을 분담한 사실도 확인됐다.

A씨는 조직의 자금관리 역할을 맡았고, B씨는 SNS를 통해 조직과 접촉해 자신의 통장을 제공한 뒤 필리핀으로 건너가 범행에 가담한 것으로 파악됐다. 피해금 대부분은 생활비나 불법 도박 자금으로 사용된 것으로 드러났다.

경찰은 중고거래 플랫폼을 압수수색하는 과정에서 B씨의 정황을 포착해 수사에 착수했으며, 비자 만료 후 귀국해 있던 A씨도 지난 11일 대전 주거지에서 체포했다.

경찰은 범행 경위와 전체 피해 규모를 조사하는 한편, 조직을 이끈 나머지 2명에 대해서도 수사를 이어갈 방침이다.

광주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
이재용, 28일 장남 이지호씨 해군 장교 임관식 참석할 듯
미국, 한국산 자동차 관세 ‘25%→15%’…바이오·항공업계도 수혜
팔꿈치 가격에 쌍따봉 조롱, 인성 무엇? 호날두 A매치 첫 퇴장
“추경호, 계엄 막으러 국회 가자는 한동훈 요구 거부”
수능생 울린 응원 한 줄…2026학년도 필적 문구는?
‘노래자랑’ 출연 구청장 뒤에서 춤 춘 女공무원들 출장 처리 논란
“130㎞로 질주하는 한국 택시 무섭다” 일본서 비난 빗발
내년 공시가율 69% 동결… 강남 보유세 껑충
국민일보 신문구독