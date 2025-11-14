팩트시트 확정에 한화 “한·미 안보 파트너 역할 충실히 수행”
한화그룹이 14일 한·미 정부의 관세 협상에 대한 조인트 팩트시트(합동 설명자료) 발표에 대해 환영한다는 입장을 밝혔다.
한화는 이날 입장문을 통해 “한·미 관세 및 안보협상 팩트시트가 확정된 것을 환영하며, 협상 과정에서 헌신한 정부 관계자들의 노고에 감사하다”고 밝혔다. 이어 “대한민국 정부의 안보 정책 기조와 결정을 적극 지지하며, 지금까지와 마찬가지로 국가적인 방향에 맞춰 나가겠다”고 했다.
그러면서 “한·미 양국의 동맹 및 안보 강화를 위한 결정에 따라 한화오션 거제조선소 투자 및 확장은 물론 지역 협력업체와의 상생을 위해서도 노력하겠다”고 강조했다.
지난해 인수한 미국 한화필리조선소 현대화 의지도 재확인했다. 한화그룹은 “한국 거제조선소의 기술과 역량을 미국 필리조선소 등 현지에도 접목해 최고의 한미 안보 파트너 역할을 충실히 수행하겠다”며 “미국 조선업 재건 소요에 맞춰 조선소 추가 투자를 통해 상선은 물론 추후 함정 건조 생산을 위한 인프라를 갖출 계획”이라고 전했다.
한·미 정부가 합의한 조인트 팩트시트에는 미국 조선업 분야에 한국이 1500억 달러(219조원)를 투자한다는 계획이 담겼다. 한·미 정부는 조선 워킹그룹을 통해 정비(MRO), 인력 양성, 조선소 현대화, 공급망 강화 등을 함께 추진할 계획이다.
미국이 한국 조선소에서 미국 선박을 건조할 수 있는 길을 열어주고, 한국의 핵추진잠수함(핵잠) 운용을 위한 우라늄 농축 및 재처리(평화적 목적) 지지 의사를 밝히면서 조선 협력이 확장될 것으로 전망된다.
