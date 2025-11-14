전남 완도서 80대 노모 버려둔 50대 아들 긴급체포
전남 완도에서 80대 어머니를 건물에 두고 떠난 50대 아들이 경찰에 긴급체포됐다.
완도경찰서는 존속유기 혐의로 A씨(50대)를 긴급체포해 조사하고 있다고 14일 밝혔다.
A씨는 전날 오후 5시쯤 완도군 완도읍 국민건강보험공단 건물에 80대 어머니 B씨를 홀로 두고 떠난 혐의를 받는다.
그는 범행 직후 스스로 112에 전화를 걸어 “어머니를 버려두고 왔다”고 신고했다. 출동한 경찰은 강진군의 한 도로에서 A씨를 발견해 체포했다.
조사 결과 A씨는 B씨의 건강보험 등급 상향이 이뤄지지 않은 데 불만을 품고 이 같은 범행을 저지른 것으로 확인됐다.
경찰은 A씨와 가족 등을 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.
완도=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사