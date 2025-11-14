챗GPT에서 친구 초대해 ‘그룹 채팅’ 가능해진다
오픈AI는 같은 대화창 안에서 다수의 사용자가 챗GPT와 함께 대화를 나누며 협업할 수 있는 그룹 채팅(Group Chat) 기능을 한국에 시범 도입했다고 14일 밝혔다.
그룹 채팅을 통해 사용자는 다른 사용자들과 챗GPT에서 대화할 수 있다. 예를 들어 여행 계획을 짤 때 챗GPT 내 그룹 채팅을 만들면 함께 대화할 수 있다. 그룹 채팅을 시작하려면 새 대화 또는 기존 대화 화면의 오른쪽 상단에 있는 사람 모양의 아이콘을 눌러 다른 사용자를 추가할 수 있다. 채팅 참여자는 최대 20명까지 가능하며, 채팅 링크를 통해 누구나 참여할 수 있다.
새로운 소셜 기능도 추가됐다. 챗GPT는 대화 흐름을 따라가며 그룹의 대화 맥락에 따라 언제 응답할지 또는 조용히 있을지를 스스로 판단한다. 챗GPT의 답변이 필요할 때는 “챗GPT”라고 언급하면 된다. 각 그룹 채팅마다 챗GPT의 응답 방식을 정의하는 커스텀 지침도 설정할 수 있다.
그룹 채팅은 개인 대화와 완전히 분리돼 개인적으로 쓰는 챗GPT의 메모리가 다른 사람들과 공유되지는 않는다. 만 18세 미만 사용자가 그룹 채팅을 이용하는 경우 챗GPT는 자동으로 그룹 전체에 대해 민감한 콘텐츠 노출을 줄인다. 부모나 보호자는 부모 통제 기능을 통해 그룹 채팅 기능을 비활성화할 수도 있다. 해당 기능은 한국과 일본, 뉴질랜드, 대만 등 일부 국가에 먼저 도입됐다.
김경훈 오픈AI 코리아 총괄 대표는 “한국을 포함한 초기 시범 운영 국가의 사용자 피드백을 바탕으로 서비스를 지속적으로 개선해 나갈 것”이라고 말했다.
