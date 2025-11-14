전북도, ‘3특 중심지로 국가균형성장 미래 주도’ 비전 발표

특례 333개 확보

국가균형성장 테스트베드 도약

13일 국회에서 열린 더불어민주당 국가균형성장특별위원회 출범식에서 전북도가 ‘자치권 강화와 특례 확대, 3특 추진 전략’ 주제발표를 진행했다. 전북도 제공

전북은 ‘전북특별법’을 근거로 총 333개의 특례를 확보했으며, 새만금고용특구, 농생명산업지구 등 4개 특구를 이미 지정한 상태다.