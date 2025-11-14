시사 전체기사

[속보] 李대통령 “한미, 핵잠수함 건조 뜻모아…사용후 핵연료 재처리 권한도 지지”

입력:2025-11-14 10:20
수정:2025-11-14 10:26
공유하기
글자 크기 조정

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘퇴임’ 노만석 檢 총장 대행 “검찰청 폐지 몰두, 답답한 상황”
백악관 “한국산 車·목재 관세 15%로 인하 계획…제약은 최대 15%”
칸트 지문에 긴장하고 ‘범 내려온다’ 문항서 당황하고
이창용 ‘방향 전환’에 놀란 시장… “금리 인하 사실상 끝났다”
내년 공시가율 69% 동결… 강남 보유세 껑충
“추경호, 계엄 막으러 국회 가자는 한동훈 요구 거부”
“130㎞로 질주하는 한국 택시 무섭다” 일본서 비난 빗발
노만석 “저쪽은 지우려 하고, 우리는 그럴 수 없고”… 꺼지지 않는 외압 의혹
국민일보 신문구독