중국 외교부, 다카이치 ‘대만 발언’에 일본대사 초치
쑨웨이둥 부부장 “대만은 레드라인”
중국 외교부가 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘유사시 대만 개입’ 발언에 대한 항의 취지로 주중일본대사를 초치했다.
14일 중국 관영 신화통신에 따르면 쑨웨이둥 외교부 부부장(차관)은 전날 가나스기 겐지 주중일본대사를 초치해 다카이치 총리의 발언과 관련한 엄정한 교섭(외교 경로를 통한 항의)을 제기했다고 밝혔다.
쑨 부부장은 가나스기 대사에게 “다카이치 총리가 최근 국회에서 대만에 대해 노골적이고 도발적으로 발언해 대만해협에 무력 개입할 수 있다고 시사했는데, 이는 매우 나쁜 영향을 미친다”고 말했다.
그러면서 “대만 문제는 중국의 핵심 이익 중에서도 핵심이고, 손대지 말아야 할 레드라인이자 마지노선”이라고 강조했다.
다카이치 총리는 지난 7일 중의원(하원)에서 중국의 대만 침공 가능성과 관련해 “(중국이) 전함을 사용해 무력행사를 수반한다면 존립 위기 사태가 될 수 있는 경우라 생각한다”고 말했다.
존립 위기 사태는 일본이 직접 공격받지 않더라도 밀접한 국가·지역이 공격받아 일본이 위기에 처할 수 있는 상황을 뜻한다. 일본 현직 총리가 대만 유사시를 상정해 자위권 행사 가능성을 언급한 것은 처음이다.
이후 쉐젠 주오사카 중국 총영사가 소셜미디어에서 다카이치 총리를 향해 “그 더러운 목을 벨 수밖에 없다”거나 “죽음의 길”이라는 극언을 퍼부었다. 일본 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관은 “매우 부적절하다”며 강하게 항의했다.
