무신사, ‘무진장 블프’ 행사 연다…“최대 80% 할인”

입력:2025-11-14 09:54
수정:2025-11-14 09:57
오는 16일부터 26일까지 열리는 무신사의 연중 최대 규모 할인 행사 '무신사 무진장 25 겨울블랙프라이데이'. 무신사 제공

무신사가 연간 최대 규모의 온·오프라인 할인 행사 ‘무신사 무진장 25 겨울 블랙프라이데이’(무진장 블프)를 오는 26일까지 진행한다고 14일 밝혔다. 국내 디자이너 브랜드부터 글로벌 브랜드까지 4500여개 브랜드가 참여해 총 60만개 이상의 상품을 할인 판매한다.

‘무진장 블프’는 무신사가 2022년부터 여름·겨울 두 차례로 나눠 진행하는 대표 시그니처 캠페인이다. 연말 쇼핑 시즌과 겨울 패션 성수기를 앞두고 소비자 수요가 집중되는 만큼, 무신사는 올해 행사 시작일을 지난해보다 일주일 이상 앞당겼다.

행사 기간에는 시그니처·한정 수량·하루 특가 등 테마별로 새로운 특가 상품을 선보인다. 시그니처 특가는 시즌에 관계없이 브랜드별 베스트셀러 상품을 최대 80% 할인해 판매한다. 특히 ‘무진장’ 배지가 붙은 상품 판매 가격은 다른 유통처와 비교해 가격이 비쌀 경우 차액을 적립금으로 지급하는 ‘최저가 보상제’를 운영한다.

카테고리 데이에는 아우터(외투), 슈즈(신발), 상하의, 잡화, 뷰티(화장품), 스포츠, 키즈 등 분야별 대표 상품을 선별해 최대 40% 이상 할인한다. 매일 오후 7시부터 9시까지는 라이브 커머스를 하루 최대 3편씩 편성해 25개 이상 브랜드를 소개할 예정이다.

온·오프라인 연계 프로모션도 강화했다. 무신사 본사가 위치한 서울 성수동에서는 오는 15~16일, 22~23일 두 차례에 걸쳐 ‘무신사 무진장 치트키’ 이벤트가 열린다. 성수동 곳곳에 숨어 있는 ‘무진장 미션 요원’을 찾아 미션을 수행하면 치트키(열쇠 카드)를 받을 수 있고, 이를 무신사 엠프티 성수 주차장에서 실제 열쇠로 교환해 락커 속 랜덤 선물을 받을 수 있는 방식이다.

무신사가 운영하는 오프라인 편집숍 ‘무신사 스토어 성수’에서는 무진장 겨울 블프 기간 동안 ‘침착맨&산리오’ 팝업과 ‘아메스 월드 와이드 x QWER’ 팝업 스토어가 동시에 열린다. 행사 관련 상세 정보는 16일 오후 7시부터 무신사 앱과 전국 무신사 오프라인 매장에서 확인할 수 있다.

이다연 기자 ida@kmib.co.kr

