무신사, ‘무진장 블프’ 행사 연다…“최대 80% 할인”
무신사가 연간 최대 규모의 온·오프라인 할인 행사 ‘무신사 무진장 25 겨울 블랙프라이데이’(무진장 블프)를 오는 26일까지 진행한다고 14일 밝혔다. 국내 디자이너 브랜드부터 글로벌 브랜드까지 4500여개 브랜드가 참여해 총 60만개 이상의 상품을 할인 판매한다.
‘무진장 블프’는 무신사가 2022년부터 여름·겨울 두 차례로 나눠 진행하는 대표 시그니처 캠페인이다. 연말 쇼핑 시즌과 겨울 패션 성수기를 앞두고 소비자 수요가 집중되는 만큼, 무신사는 올해 행사 시작일을 지난해보다 일주일 이상 앞당겼다.
행사 기간에는 시그니처·한정 수량·하루 특가 등 테마별로 새로운 특가 상품을 선보인다. 시그니처 특가는 시즌에 관계없이 브랜드별 베스트셀러 상품을 최대 80% 할인해 판매한다. 특히 ‘무진장’ 배지가 붙은 상품 판매 가격은 다른 유통처와 비교해 가격이 비쌀 경우 차액을 적립금으로 지급하는 ‘최저가 보상제’를 운영한다.
카테고리 데이에는 아우터(외투), 슈즈(신발), 상하의, 잡화, 뷰티(화장품), 스포츠, 키즈 등 분야별 대표 상품을 선별해 최대 40% 이상 할인한다. 매일 오후 7시부터 9시까지는 라이브 커머스를 하루 최대 3편씩 편성해 25개 이상 브랜드를 소개할 예정이다.
온·오프라인 연계 프로모션도 강화했다. 무신사 본사가 위치한 서울 성수동에서는 오는 15~16일, 22~23일 두 차례에 걸쳐 ‘무신사 무진장 치트키’ 이벤트가 열린다. 성수동 곳곳에 숨어 있는 ‘무진장 미션 요원’을 찾아 미션을 수행하면 치트키(열쇠 카드)를 받을 수 있고, 이를 무신사 엠프티 성수 주차장에서 실제 열쇠로 교환해 락커 속 랜덤 선물을 받을 수 있는 방식이다.
무신사가 운영하는 오프라인 편집숍 ‘무신사 스토어 성수’에서는 무진장 겨울 블프 기간 동안 ‘침착맨&산리오’ 팝업과 ‘아메스 월드 와이드 x QWER’ 팝업 스토어가 동시에 열린다. 행사 관련 상세 정보는 16일 오후 7시부터 무신사 앱과 전국 무신사 오프라인 매장에서 확인할 수 있다.
