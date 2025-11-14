“맞벌이는 어쩌라고” 새벽배송 금지 논란에 워킹맘 국민청원 등장

서울 한 물류센터 내부. 연합뉴스 제공

간노동이 세계보건기구(WHO)에서 ‘2군 발암물질’로 규정돼 있음에도, 한국은 야간노동 전반에 대한 실질적 규제 장치가 미비해 노동자가 더 취약한 환경으로 내몰린다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.