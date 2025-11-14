박성재 2차 구속영장도 기각…특검, 조만간 불구속 기소
법원 “여전히 다툼 여지 있어”
박성재 전 법무부 장관에 대해 내란 특검이 신청한 구속영장이 또다시 기각됐다. 특검은 박 전 장관을 불구속 상태로 기소할 예정이다.
14일 법조계에 따르면 서울중앙지법 남세진 영장전담 부장판사는 13일 박 전 장관의 구속영장을 기각했다. 남 부장판사는 “추가된 범죄 혐의와 추가로 수집된 자료를 종합해 봐도 여전히 혐의에 대한 다툼의 여지가 있다”며 “불구속 상태에서 충분한 방어 기회를 부여받을 필요가 있다고 판단된다”고 밝혔다. 이어 “현재까지 확보된 증거 및 수사 진행 경과, 일정한 주거와 가족관계, 경력 등을 고려하면 향후 증거를 인멸하거나 도망할 염려가 있다고 보기도 어렵다”고 밝혔다.
특검은 지난달 9일 1차 구속영장이 기각된 뒤 한 달간 보강수사를 거쳐 영장을 재청구했다. 구속 심문서는 박 전 장관이 12·3 비상계엄의 위법성을 충분히 인지했음에도 계엄 선포를 막지 않고 사후 정당화 작업으로 의심되는 지시들을 내리는 등 내란 행위에 가담했다는 점을 강조했다. 특검 측은 재청구 당시 “법원이 의문을 제기했던 부분에 대해 이견이 없을 정도로 증거를 확보하기 위해 노력했다”고 밝혔지만 법원을 설득하지는 못했다.
앞서 특검팀은 지난달 9일 박 전 장관에 내란 중요임무 종사 및 직권남용 권리행사 방해 혐의를 적용해 구속영장을 청구했으나, 법원은 박 전 장관의 위법성 인식 정도 등에 대해 다툴 여지가 있다며 영장을 기각했다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
