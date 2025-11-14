시사 전체기사

외환당국 “외환 불확실성 확대 우려…가용수단 적극 활용할 것”

입력:2025-11-14 09:28
수정:2025-11-14 10:21
공유하기
글자 크기 조정
연합뉴스

금융·통화당국이 외환시장 불확실성 확대에 우려를 드러내면서 가용수단을 적극 활용하겠다는 뜻을 밝혔다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 14일 이창용 한국은행 총재, 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장과 시장상황점검회의를 개최하고 금융시장 동향을 점검했다.

기재부에 따르면 참석자들은 외환시장과 관련, “거주자들의 해외투자 확대 등으로 원·달러 환율이 한때 1470원을 상회하는 등 불확실성이 확대되고 있는 상황”이라며 “구조적인 외환 수급 개선이 필요하다. 가용수단을 적극 활용해 대처할 필요성이 있다”는 데 의견을 모았다.

외환·금융당국은 환율상승 원인을 자세히 분석하고 국민연금과 수출업체 등 주요 수급 주체들과 긴밀히 논의해 환율 안정 방안을 마련할 예정이라고 기재부는 전했다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
수능생 울린 응원 한 줄…2026학년도 필적 문구는?
“집 주소만 입력하면 AI가 전세계약 위험 요소 알려줘요”
제2의 양치승 막는다…건축물대장에 ‘기부채납 사항’ 명시
“130㎞로 질주하는 한국 택시 무섭다” 일본서 비난 빗발
“불체자 운전 NO” 美 캘리포니아, 상업용 운전면허 1.7만개 취소
수능 국·영·수 작년과 비슷… “킬러문항 없이 변별력 확보”
노만석 “저쪽은 지우려 하고, 우리는 그럴 수 없고”… 꺼지지 않는 외압 의혹
장관 이름 잘못 부른 나경원…정정에 “이름 헷갈릴 정도로 부르기 싫어”
국민일보 신문구독