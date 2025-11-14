한국공학대 산학프로젝트, 산업부 장관상 영예
한국공학대학교 IT반도체융합공학과 대학원생 지용경·이주훈 학생이 지난 13일 서울 JW 메리어트 동대문 스퀘어에서 열린 ‘2025 산학프로젝트 챌린지’에서 산업통상자원부 장관상을 받았다.
두 학생은 김효영 교수 지도로 ㈜티에프씨랩과 함께 ‘EFEM 로드포트 정렬을 위한 로봇 오차 모니터링 시스템 개발’ 프로젝트를 수행해 학술지 논문 2건, 특허 8건, 기술이전 및 애로기술 해결 등 다양한 성과를 거뒀다.
지용경 학생은 “산학프로젝트를 통해 현장 기술개발에 직접 참여하며 값진 경험을 얻었다”며 “장관상 수상이 매우 기쁘다”고 말했다.
한국공학대는 차세대반도체 전문인력양성사업 참여대학으로 선정돼 매년 20여 명의 반도체 인재를 양성하고 있다. 제우스, 티에스이, 져스텍 등 컨소시엄 기업들과 협력해 산학프로젝트를 운영하며 반도체 분야 전문 인력 배출에 힘을 쏟고 있다.
