한전KDN·BS산업, 에너지 신산업 협력체계 구축
한전KDN과 BS 산업이 13일 서울 BS 한양타워에서 ‘분산형 전력망 및 AI 데이터센터 구축’ 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 전남 해남 솔라시도 분산에너지 특구 조성의 핵심 기반을 마련하기 위한 것으로, 양사는 AI 데이터센터 구축·운영, 분산에너지사업 공동 추진, 태양광 발전 데이터 활용 등에서 협력한다.
두 기관은 분산에너지 전력망 운영 플랫폼 구축, 정부 R&D 공동 참여, 운영 데이터 공유, 분산에너지 사업 지분 협력 등을 추진하기로 했다.
김만겸 BS 산업 대표는 “솔라시도를 에너지 미래도시로 키우는 데 큰 힘이 될 것”이라고 밝혔다. 박상형 한전KDN 사장은 “지속가능한 분산에너지 플랫폼 구축에 기여하겠다”고 말했다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사