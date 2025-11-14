‘향기’를 책처럼 읽다…오감으로 즐기는 특별한 경험

지난 12일 서울 영등포구 더현대서울 5층에 열린 프래그런스 브랜드 ‘셀바티코(Selvatico)’ 팝업스토어에서 손남과 직원이 제품에 대해 대화를 나누고 있다. 한명오 기자

팝업스토어에 전시된 셀바티코 향수. 한명오 기자

첫 향수 라인 ‘르 땅 흐트루베(되찾은 시간)’는 마르셀 프루스트의 소설 ‘잃어버린 시간을 찾아서’와 관련된 제품이다. 소설 속 주인공은 홍차에 적신 마들렌 향기로 어린 시절을 떠올리는데, 정원진 셀바티코 디자인마케팅부 선임은 “잊고 있던 기억을 향기로 되살리는 ‘프루스트 효과’를 재현하고 싶었다”고 설명했다.

녹색광선 출판사가 출간한 알베르 카뮈의 ‘계엄령’, ‘결혼, 여름’이 팝업스토어에 전시돼 있다. 한명오 기자