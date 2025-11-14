시사 전체기사

[속보] 법원, 황교안 전 국무총리 구속영장 기각

입력:2025-11-14 04:51
수정:2025-11-14 04:55
내란 선동 등 혐의로 체포된 황교안 전 국무총리가 14일 구속영장 기각으로 풀려났다.

서울중앙지법 박정호 영장 전담 부장판사는 13일 황 전 총리의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 한 뒤 “구속의 필요성이 부족하고, 도주나 증거인멸 염려 등 구속 사유에 대해서도 소명이 부족하다”며 영장을 기각했다.

재판부는 또 “객관적인 사실관계에 대해서는 증거가 상당 부분 수집된 것으로 보인다”고 설명했다.

앞서 조은석 내란 특별검사팀은 황 전 총리에 대해 내란 선동 및 공무집행 방해, 내란특검법위반(수사방해) 혐의로 구속영장을 청구했다.

황 전 총리는 윤석열 전 대통령이 선포한 비상계엄의 위법성을 인지하고도 지난해 12월 3일 페이스북에 계엄을 지지하는 게시물을 올려 내란 선전에 가담한 혐의를 받는다.

