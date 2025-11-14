[버디or보기] KLPGA의 ‘특별 시드 제도’, 결코 폄훼되어서는 안 된다

고참 선수들 경력 단절 줄이기 위해 도입

K-10과 커리어 상금 25억원 이상이 기준

LPGA 진출 선수 차별 논란은 여론 호도용

KLPGA로고. KLPGA

KLPGA는 두 기준(10년 연속 활동+25억 상금)을 모두 충족한 선수가 1순위, 10년 이상 연속 활동한 선수가 2순위, 25억 상금 받은 선수가 3순위였다는 선발 기준을 설명하고 있다.