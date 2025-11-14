[정대균 기자가 만난 사람] ‘시즌 5관왕’ 옥태훈 “하늘에 계신 아버지와 함께 PGA투어 도전”
올 시즌 제네시스 대상 등 개인 타이틀 5관왕
DP월드투어 1년 시드·PGA QT 최종전 티켓
초5학년 때 만난 스승 김종필 프로 아버지 역할
지금으로부터 10여 년 전, 스승은 어린 제자를 소개하면서 “감각은 천재적인데 열심히 하지 않는다”고 아쉬움을 토로했다. 실제로 전지 훈련장에서 목격한 제자는 다른 선수들에 비해 연습량이 눈에 띄게 부족했다.
적어도 10대 때까지는 그랬다. 하지만 프로가 된 이후부터는 완전히 달라진 모습이다. 그리고 올해 비로소 자신의 시대를 활짝 열어젖혔다.
올 시즌 한국프로골프(KPGA)투어 제네시스 대상, 상금왕, 평균타수상, 다승왕, 골프기자단 선정 기량 발전상 등 5관왕을 차지해 ‘태훈 천하’를 선언한 옥태훈(27·금강주택)이다.
초등학교 때 단거리 육상선수였던 옥태훈은 5학년 때 골프에 입문했다. 골프 입문 초창기부터 지금까지 그를 가르친 스승은 김종필(64) 프로다.
현재는 스윙은 염동훈 프로, 퍼터는 김 프로의 아들 규태씨가 분담해서 가르치고 있지만, 쇼트 게임, 멘털, 매니지먼트 등 골프 전반을 아직도 김종필 프로에게 의지하고 있다. 한 마디로 옥태훈에게 있어 김종필은 스승이면서 아버지 같은 존재다.
그가 지난 9일 끝난 시즌 최종전 투어 챔피언십 3라운드를 마치고 제자를 격려하기 위해 제주도 대회장을 찾은 스승의 품에 안겨 “프로님 정말 감사합니다”라며 “영원히 아버지로 잘 모시겠습니다”라고 말하며 눈물을 쏟은 것도 바로 그런 이유에서다.
옥태훈이 김종필 프로를 아버지처럼 따르는 데에는 그만한 이유가 있다. 초등학교 때 갑자기 세상을 떠난 아버지를 대신해 철없던 자신을 바로 잡아 줘 오늘이 있게 한 은인이나 다름없기 때문이다.
옥태훈은 국가대표 상비군을 거쳐 지난 2018년에 KPGA투어에 데뷔했다. 2021년 비즈플레이 전자신문 오픈에서 단독 2위에 입상하며 자신의 존재를 처음 알렸다. 이후 2년여간 이렇다 할 성적을 내지 못하다 작년에 7차례 ‘톱10’ 입상 등으로 제네시스 포인트 순위 7위에 오르면서 주목을 받았다.
그리고 지난 6월 메이저대회인 KPGA선수권대회에서 투어 데뷔 8년 만에 감격의 생애 첫 우승을 거뒀다. 이어진 KPGA군산CC오픈에서 2주 연속 우승에 성공함으로써 투어의 강자로 우뚝 섰다. 지난 10월에는 KPGA경북오픈마저 손에 넣어 시즌 3승을 거뒀다.
지난 12일 서울 서대문구 스위스 그랜드 호텔에서 열린 2025 KPGA 제네시스 대상 시상식장에서 만난 옥태훈은 “1년 동안 꾸준하게 했던 자신에게 잘했다고 칭찬해 주고 싶다. 잘 안 된 부분도 있었지만 6월부터 좋은 성적을 쭉 이어올 수 있어서 좋았다”라며 “전지훈련 때까지만 해도 공이 잘 안 맞아 많이 울기도 했는데 ‘좋은 일이 있을 것’이라고 염동훈 프로님께서 격려해주셔서 힘이 됐던 것 같다”고 했다.
옥태훈의 골프는 특징이 없다는 게 특징이다. 그것은 올 시즌 샷 데이터로 알 수 있다. 그는 드라이버 비거리 부문 76위(평균 283야드), 아이언 그린 적중률 19위(72.6247%)에 그쳤다. 그럼에도 평균타수 부문에서 1위(69.5797타)를 차지했다.
주특기인 퍼트와 쇼트 게임이 대상을 차지하게 된 결정적 원동력이 됐다. 올 시즌 옥태훈의 온그린 시 평균 퍼트 수는 1.7152타로 전체 2위, 리커버리율은 9위(62.94%)였다. 흥미로운 것은 비거리가 길지 않았음에도 파5홀 평균타수 1위를 차지했다는 점이다.
그는 “어려서부터 퍼팅 연습을 엄청 까다로운 라인과 브레이크가 많은 곳에서 했던 습관이 있다. 그 덕분에 상상력이 풍부해진 것 같다”라고 그린 플레이에 강한 이유를 설명하며 “그런데다 규태형한테 퍼팅 레슨을 받으면서 결정력이 더 높아진 것 같다. 올겨울에도 퍼팅 연습에 더 많은 시간을 할애할 계획이다”고 했다.
옥태훈은 몸 상태가 정상이 아니다. 선천적으로 골반이 말려 있는 기형이다. 그 때문에 골반을 완벽하게 돌릴 수 없어 피니시를 끝까지 할 수 없다. 그의 스윙이 다소 변칙적으로 보인 건 바로 그런 이유에서다.
동료들은 그를 ‘노력형’ 보다는 ‘천재형’에 가까운 선수로 평가한다. 하지만 정작 본인은 손사래를 친다. 옥태훈은 “나는 천재형이 아니라 노력형이다. 연습장 불이 꺼질 때까지 연습했던 게 여기까지 온 원동력”이라고 했다.
올해 부쩍 경기력이 올라온 가장 결정적 원동력은 샷의 완성도다. 그는 “작년까지만 해도 드로와 페이드에 대한 확신이 없었다”라며 “하지만 올해는 자유자재로 구사가 가능해졌다. 그러면서 내 스윙에 대한 믿음이 강해졌다. 그런 게 성적으로 이어진 것 같다”고 분석했다.
거기다가 경기가 잘 풀리지 않을 때 다스리지 못했던 감정을 컨트롤 하게 된 것도 한몫했다. 그는 “골프는 경기력도 중요하지만 결국은 멘털 게임이라고 생각한다”라며 “잘 풀리지 않을 때 욱하거나 화도 많이 내고 표정 변화도 큰 편이었다. 올해는 그런 행동을 줄이려고 노력해 많이 차분해졌다”고 했다.
아버지가 세상을 떠나고 홀로 자신을 뒷바라지한 어머니의 건강이 악화한 것도 옥태훈이 스스로를 다잡게 된 계기가 됐다. 매 대회 아들의 경기를 따라 다니며 힘을 불어넣어 주었던 어머니가 신장 기능이 떨어져 작년 겨울에 신장이식 수술을 받았다.
옥태훈은 “다행히 어머니 수술 결과가 좋아 다시 대회장을 나오신다”라며 “건강한 모습으로 18홀을 걸어 다니시는 걸 볼 수 있어서 아들로서 정말 행복하다. 오래오래 건강하셨으면 좋겠다”는 바람을 밝혔다.
옥태훈은 제네시스 대상 상금 2억원과 제네시스 차량, KPGA투어 5년 시드, DP월드투어 1년 시드, 미국프로골프(PGA)투어 퀄리파잉토너먼트(QT) 최종전 티켓 등 두둑한 보너스도 챙겼다.
그는 “일단 PGA투어 큐스쿨 최종전에 응시할 계획이다. 내달 6일 미국으로 들어갈 계획”이라며 “미국을 처음 가보는 것이라서 미리 가서 적응할 생각이다. 섬세하게 잘 준비해서 떠나야 할 것 같다”고 했다.
만약 PGA투어 큐스쿨 최종전에서 합격하면 다행이지만 그렇지 않으면 DP월드투어에서 활동한다는 계획이다.
그는 “DP월드투어는 무조건 도전할 계획”이라며 “1월에 남아공에서 열리는 대회부터 출전할 수 있지만, 훈련을 좀 하고 가야 해서 1, 2월에 열리는 대회는 출전하지 않고 3월 대회부터 출전할 계획을 세우고 있다”고 향후 일정을 밝혔다.
옥태훈은 자신의 생애를 통틀어 가장 행복한 날 눈시울을 붉혔다. 하늘에 계신 아버지가 생각나서였다.
그는 “오는 아버지랑 같이 있었으면 얼마나 더 좋았을까 하는 생각이 든다”라며 “옥씨 성을 가진 사람 중에서 첫 번째 대상 수상이라며 아버지가 하늘에서 엄청 좋아하시지 않을까 생각한다”는 아버지를 향한 진한 그리움을 나타내며 인터뷰를 마쳤다.
