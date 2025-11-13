[단독] 서울시 상담시설, 고용 미승계 또 직전 통보

“민간위탁이 근로자에게 고용불안 전가”

서울시청소년상담복지센터가 위기청소년에게 전문상담과 보호서비스를 지원하기 위해 운영하는 일시보호소 '우리집' 공간. 서울시청소년상담복지센터 홈페이지

지난 9월에는 서울시 인터넷중독예방상담센터에서도 이번과 비슷한 이유로 근로자 6명이 법인 변경 직전에서야 미승계 사실을 통보받은 사실이 본보 보도를 통해 알려졌다.

서울시는 “근로자가 법인 변경 직전에 고용 미승계 통보를 받는 불상사가 없도록 관련 지침 개정을 검토하고 있다”고 밝혔다.