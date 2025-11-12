구리시, 시민 참여형 ‘스마트도시 리빙랩’ 마무리

시민 제안으로 함께 만든 스마트도시 실험

청소년 학습 장치·조명 개선 사업 추진

또 다른 실험 과제는 장자호수공원 선행교 하부 어두운 구간에 멀티미디어 조명을 설치한 사업이다.

이 조명은 보행자에게 밝은 빛과 시각적 콘텐츠를 제공해 야간 안전성과 미관을 향상하는 역할을 하고 있다.

시 관계자는 “앞으로도 시민 제안 기반의 스마트도시 리빙랩 운영을 확대해 도시문제 해결과 생활 편의 향상에 실질적으로 이바지하는 사업을 지속 추진하겠다”고 밝혔다.