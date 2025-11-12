전기자전거 타던 60대 여성, 25t 화물 트레일러에 치여 숨져

B씨는 트레일러가 지나가길 기다리며 자전거를 멈춰 세운 상태였으나, 차량의 회전 반경 안에 있던 것으로 확인됐다.

전남 영암의 한 산업단지 인근 도로에서 전기자전거를 타고 가던 60대 여성이 25t 화물 트레일러에 치여 숨졌다.12일 영암경찰서 등에 따르면 이날 오전 5시12분쯤 영암군 삼호읍 대불산단 앞 도로에서 25t 화물 트레일러를 몰던 A씨(54)가 전기자전거를 타고 있던 B씨(60대·여)를 치었다.이 사고로 출근 중이던 B씨가 크게 다쳐 병원으로 이송됐으나 숨졌다.A씨는 철강 제품을 납품하기 위해 목적지 공장으로 우회전 진입하던 중 사고를 낸 것으로 조사됐다.당시경찰은 A씨를 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 입건하고 차량 블랙박스 영상 등을 확보해 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.영암=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지