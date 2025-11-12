대전시, 바이오분야 강화 위해 싱가포르 국립대와 맞손

협약식에는 최성아 대전시 정무경제과학부시장과 대전테크노파크, 한국생명공학연구원 관계자들이 참여했다.

협약식 이후 참여기관 및 관계자, 특구 참여기업 등이 참여하는 공동 세미나도 진행됐다.

대전과 싱가포르의 바이오 생태계 소개 및 특구 참여기업의 기술 발표, 지역 기업의 해외진출을 위한 기관 간 네트워킹 행사 등이 이어졌다.

최 부시장은 “이번 협약은 대전 지역 바이오기업의 글로벌 경쟁력 강화에 중요한 디딤돌이 될 것”이라며 “대전이 혁신 신기술과 신소재 개발을 주도하는 대한민국 대표 바이오 도시로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.