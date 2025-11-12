시사 전체기사

[속보] 노만석 검찰총장 대행 사의 표명…대장동 항소포기 닷새만

입력:2025-11-12 17:35
수정:2025-11-12 18:16
공유하기
글자 크기 조정
노만석 검찰총장 직무대행이 12일 서울 서초구 대검찰청으로 출근하고 있다. 연합뉴스

노만석 검찰총장 대행(사법연수원 29기·대검찰청 차장)이 12일 사의를 표명했다.

대장동 민간업자들의 1심 판결에 대한 ‘항소 포기’ 결정이 검찰 내 집단반발로 치닫자, 물러나겠단 뜻을 밝힌 것이다.

대검찰청은 “노 대행이 사의를 표명했다. 입장표명은 추후 퇴임식 때 할 것”이라고 이날 밝혔다. 심우정 전 검찰총장이 지난 7월 스스로 직을 내려놓으면서 직무대행을 맡은 지 4개월여 만이다.

노 대행은 오전 8시40분쯤 서울 서초동 대검 청사로 출근하면서 ‘용퇴 요구가 나오는 데 입장이 있나’ ‘이진수 법무부 차관으로부터 수사지휘권에 대한 언급을 들었나’ 등 기자들 질문에 입을 다문 채 굳은 표정으로 청사로 들어섰다.

노 대행은 대장동 민간업자 사건의 1심 선고 결과에 대한 항소 포기 결정을 두고 검찰 내부에서 책임론이 확산하자 전날 하루 연차휴가를 쓰고 자택에서 거취를 고민한 것으로 알려졌다.

서울중앙지검은 특정경제범죄 가중처벌법상 배임 등 혐의로 재판에 넘겨진 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장과 김만배씨 등 대장동 민간업자 1심 판결 항소 시한인 지난 7일 자정까지 항소하지 않았다.

중앙지검은 일부 무죄가 선고되는 등 다툼의 여지가 있는 1심 판결을 두고 기존 업무처리 관행대로 항소해야 한다는 의견을 냈으나, 법무부 의견을 들은 대검 수뇌부가 받아들이지 않았다고 한다.

이에 따라 검찰 내부에선 “지휘부 판단에 법무부 외압이 작용한 것 아니냐”는 말이 나왔다.

노 대행이 직접 해명에 나섰지만, 대검 연구관부터 참모진인 대검 부장(검사장급), 일선 검사장들 사이에서도 사퇴 요구가 터져 나왔다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[속보] 어도어 “뉴진스 해린·혜인 복귀키로”
압수 비트코인만 9조…13만명에 사기 친 중국인의 최후
법무장관 “대장동 항소 포기, 대통령실과 소통 안 해…반대한 적 없어”
마이클 잭슨 딸 “마약 때문에 코에 구멍 뚫려…마약하지 마”
70대 몰던 택시 중앙선 넘어 사고…일본인 부부 아기 중태
트럼프 “이기기 위해서만 싸울 것…우리도 ‘전승절’이라 부르겠다”
“바뀐 카톡에 피로감 90%”… 그래도 대항마 없는 메신저 시장
널뛰는 증권사 내년 코스피 전망… 4500부터 7500까지 제각각
국민일보 신문구독