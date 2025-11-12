[속보] 노만석 검찰총장 대행 사의 표명…대장동 항소포기 닷새만

노만석 검찰총장 직무대행이 12일 서울 서초구 대검찰청으로 출근하고 있다. 연합뉴스

서울중앙지검은 특정경제범죄 가중처벌법상 배임 등 혐의로 재판에 넘겨진 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장과 김만배씨 등 대장동 민간업자 1심 판결 항소 시한인 지난 7일 자정까지 항소하지 않았다.