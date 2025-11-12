시사 전체기사

펄어비스 깜짝 흑자… 2분기 영업익 106억원

입력:2025-11-12 16:28
공유하기
글자 크기 조정


‘검은사막’으로 유명한 게임사 펄어비스가 흑자로 돌아섰다.

12일 펄어비스는 지난 3분기 기준 영업이익 106억원을 기록했다고 밝혔다.

전년 동기와 직전 분기에 각각 92억원, 118억원의 영업손실을 기록했던 펄어비스는 이번에 예상 밖의 반등에 성공하며 한시름 놓게 됐다.

매출은 1068억원으로 전년 동기 대비 34.2% 증가했다. 당기순이익은 290억원이다.


에프앤가이드 전망치인 매출 797억원, 영업손실 125억원을 훌쩍 뛰어 넘으며 이날 주가는 한때 8%대까지 상승했다.

게임사 측은 “검은사막 대규모 업데이트 효과에 따른 게임 매출 증가 및 외환 환산 이익 등으로 흑자 전환했다”고 설명했다.

펄어비스는 신작 ‘붉은사막’의 출시일을 내년 3월 20일로 발표한 바 있다. 현재 글로벌 사전예약을 진행 중이다.

조미영 펄어비스 CFO는 “2025년 4분기에도 검은사막과 이브의 꾸준한 라이브 서비스를 선보이는 가운데 붉은사막의 성공적인 출시를 위해 마지막까지 총력을 기울이겠다"고 말했다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
압수 비트코인만 9조…13만명에 사기 친 중국인의 최후
“이틀만 더 쉬고 싶다”… 새벽배송 중 숨진 30대, 아내에 피로 호소
“지난해 준공 신축아파트, 철근 튀어나와…시공사는 ‘소송 걸라’”
연고대 이어 서울대마저…‘AI 커닝’ 적발, 재시험 검토
법무장관 “대장동 항소 포기, 대통령실과 소통 안 해…반대한 적 없어”
울산 붕괴사고 실종자 1명 시신 수습…사망자 총 5명
박지원 “휴가 낸 멍청한 X, 선택적 항명 나쁜X…모두 물러나야”
美스포츠 ‘승부 조작’ 충격… 칼 빼든 MLB “베팅 최고액 제한”
국민일보 신문구독